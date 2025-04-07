Американский рынок открылся обвалом котировок вслед за рынками ЕС и Азии

Торги в США 7 апреля начались с падения основных американских индексов. Инвесторы опасаются глобальной рецессии из-за анонсированных президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт.
На минимуме индикаторы показали следующие значения:
- индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,71%, до 4835,16 пункта, это минимум с 13 февраля 2024 года;
- технологический NASDAQ Composite упал на 5,15%, до 14785,47 пункта;
- промышленный Dow Jones Industrial Average упал 4,44%, до 36613,16 пункта.
Таким образом с исторического максимума, достигнутого 19 февраля 2025 года индекс S&P 500 обвалился на 21%, выйдя на территорию медвежьего рынка. Это второе по скорости падение из 14 медвежьих рынков с 1945 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные CFRA.
Распродажи на фондовых биржах проходят по всему миру. В Европе на открытии торгов 7 апреля на минимуме немецкий индекс DAX 40 обвалился на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 снизился на 6,33%, французский CAC 40 на минимуме упал на 7,03%. Азиатские фондовые рынки за день потеряли 7−13%.
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