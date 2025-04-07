Американский рынок открылся обвалом котировок вслед за рынками ЕС и Азии

Распродажи на фондовых биржах проходят по всему миру. В Европе на открытии торгов 7 апреля на минимуме немецкий индекс DAX 40 обвалился на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 снизился на 6,33%, французский CAC 40 на минимуме упал на 7,03%. Азиатские фондовые рынки за день потеряли 7−13%.