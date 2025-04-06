Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле

«Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на четыре-семь процентов», — говорит она.