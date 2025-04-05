В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт

Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В марте Минэнерго сообщало РИА Новости, что ограничение майнинга криптовалют позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт.