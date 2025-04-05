В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво

ГААГА, 5 апр — РИА Новости. Пошлина США на импорт пива из ЕС вызывает большую озабоченность у пивоваров в Нидерландах, они призывают работать над решением, которое приведет к снижению тарифа, заявил РИА Новости директор Ассоциации пивоваров Нидерландов (Nederlandse Brouwers) Мейнт Ватерландер.
«Объявление США о введении 20% импортных пошлин на всю продукцию ЕС приведет к проигрышу с обеих сторон, как в обществе, так и в экономике. Но большую озабоченность у Ассоциации пивоваров Нидерландов вызывает главным образом то, что пиво было добавлено в Приложение 1 — в список производной продукции, на которую распространяется 25% пошлина на алюминий», — сказал Ватерландер агентству.
Он отметил, что США являются важнейшим экспортным рынком для нидерландских производителей пива: 40% общего экспорта пива, произведенного в Нидерландах, отправляют на продажу в США.
«Учитывая, что формирование стоимости охватывает фермеров, персонал пивоваренных заводов, предприятий общественного питания, логистики и портов, крайне важно снизить напряженность и работать над решением, которое снизит пошлины на пиво, что принесет пользу потребителям, сотрудникам и компаниям как в ЕС, так и в США», — считает директор Ассоциации пивоваров Нидерландов.
По словам Ватерландера, в настоящее время организация пытается добиться большей ясности относительно продукции, которая подпадает под пошлины на алюминий, поскольку Нидерланды экспортируют в США пиво как в бутылках, так и в алюминиевых банках.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга.
Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.