В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво

«Объявление США о введении 20% импортных пошлин на всю продукцию ЕС приведет к проигрышу с обеих сторон, как в обществе, так и в экономике. Но большую озабоченность у Ассоциации пивоваров Нидерландов вызывает главным образом то, что пиво было добавлено в Приложение 1 — в список производной продукции, на которую распространяется 25% пошлина на алюминий», — сказал Ватерландер агентству.