Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75 процентов всех запасов в России, организация добычи обойдется в сотни миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в Роснедрах.
«Регион является крупным центром сосредоточения их запасов… в Арктике учтены запасы редкоземельных и 12 редких металлов, которые разведаны в недрах 30 месторождений. Их суммарные балансовые запасы превышают 75,0 процента запасов страны в целом. Если говорить об инвестициях, необходимых для организации добычи РМ и РЗМ в Арктике, то они оцениваются в сотни миллиардов рублей», — рассказали в ведомстве.
В целом, как уточнили в Роснедрах, запасы твердых полезных ископаемых (ТПИ) в российской Арктике включают 78 видов, 33 из них относятся к стратегическим.
В их числе:
марганцевые, хромовые, апатитовые руды; медь; никель; кобальт; бокситы; титан; цинк; свинец; олово; вольфрам; молибден; цирконий; редкоземельные металлы;золото; серебро; металлы платиновой группы;алмазы;графит.
РФПИ будет инвестировать в индустрию редкоземельных металлов в Арктике, сейчас изучает три проекта в Мурманской области, сообщал в конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что Россия контролирует половину всех ресурсов арктического региона в мире, поэтому с позицией России в Арктике все страны считаются. Кроме того, Россия является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире, она находится на четвертом месте по запасам.