Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике

РФПИ будет инвестировать в индустрию редкоземельных металлов в Арктике, сейчас изучает три проекта в Мурманской области, сообщал в конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что Россия контролирует половину всех ресурсов арктического региона в мире, поэтому с позицией России в Арктике все страны считаются. Кроме того, Россия является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире, она находится на четвертом месте по запасам.