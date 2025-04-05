Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт

«Новые пошлины нанесут серьезный удар по испанским винодельческим предприятиям. Согласно испанской федерации вин, в 2024 году в страну было поставлено 97 миллионов литров на сумму около 390 миллионов евро, что составляет около 13% всего винного экспорта. Теперь весь этот объем продукции оказался под значительной угрозой», — сказала она.
США остаются вторым по значимости направлением для испанского вина и ключевым рынком для игристых сортов. По словам Исаковой, наибольший удар придётся на малые и средние винодельни, которые составляют большую часть испанских производителей. Таким хозяйствам труднее всего переориентироваться на другие рынки и выдерживать экономическое давление.
В отрасли предупреждают, что новые тарифы могут привести к сокращению заказов, снижению цен и избыточным запасам продукции. Винодельни уже наблюдают паузу в закупках со стороны США и опасаются повторения ситуации, произошедшей после пандемии в 2020 году, когда падение спроса привело к резкому снижению доходов всего сектора. Кроме того, Исакова отметила, что эти пошлины совершенно неоправданны, особенно в случае с вином, учитывая, что разница в тарифах между ЕС и США минимальна.
В 2020 году ЕС и США подписали декларацию о принципах торговли вином, направленную на укрепление свободной и взаимовыгодной торговли в отрасли. Введение новых пошлин ставит под сомнение соблюдение этих договорённостей и усиливает напряжённость в секторе.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.