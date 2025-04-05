Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт

В отрасли предупреждают, что новые тарифы могут привести к сокращению заказов, снижению цен и избыточным запасам продукции. Винодельни уже наблюдают паузу в закупках со стороны США и опасаются повторения ситуации, произошедшей после пандемии в 2020 году, когда падение спроса привело к резкому снижению доходов всего сектора. Кроме того, Исакова отметила, что эти пошлины совершенно неоправданны, особенно в случае с вином, учитывая, что разница в тарифах между ЕС и США минимальна.