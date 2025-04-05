Пользователи сообщили о сбое в работе банков и Системы быстрых платежей

В предыдущий раз неполадки в работе Системы быстрых платежей фиксировали 26 марта, пользователи какое-то время не могли совершать переводы. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы были связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт, оператора СБП. Позже его устранили.