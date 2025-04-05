Эксперт предложил сертификацию мексиканских продуктов для экспорта в Россию

«Я вижу, что в России есть большая потребность в различных продуктах питания, но, как мне кажется, у них есть проблема с контролем качества, потому что в стране действуют строгие стандарты. Я считаю, что мы могли бы создать лабораторию — и это могло бы быть совместной инвестицией с вашей стороны, которая занималась бы проверкой соответствия стандартам», — заявил эксперт, принимавший участие в Бизнес-форуме Россия-Мексика.