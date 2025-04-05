Эксперт предложил сертификацию мексиканских продуктов для экспорта в Россию

«Я вижу, что в России есть большая потребность в различных продуктах питания, но, как мне кажется, у них есть проблема с контролем качества, потому что в стране действуют строгие стандарты. Я считаю, что мы могли бы создать лабораторию — и это могло бы быть совместной инвестицией с вашей стороны, которая занималась бы проверкой соответствия стандартам», — заявил эксперт, принимавший участие в Бизнес-форуме Россия-Мексика.
По словам предпринимателя, запуск лаборатории контроля и сертификации поможет наладить поток «стабильных и качественных» продуктов из Мексики, включая органические. Аналогичным образом в Мексике организован, например, экспорт авокадо в США, инспекторы которых работают напрямую с местными производителями.
«Мексике и России нужно объединяться не только ради торговли … Если мы построим мост — не только между Мексикой и Россией, но и в плане совместного предложения миру — мы могли бы стать серьёзной силой, как индустриально, так и по потенциалу. У нас есть промышленное развитие и мощная база, а у России — сильные позиции в технической, технологической и исследовательской сферах», — добавил Гарсия Ороско.
Бизнес-форум Россия-Мексика прошел в Мехико 3 апреля, в нем приняли участие около 150 человек из двух стран — представители бизнеса, правительства и регионов. Отдельные дискуссии в рамках форума были посвящены энергетике, цифровизации и культурно-гуманитарной составляющей отношений.