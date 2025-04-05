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Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самое главное, чего нельзя делать, если вы потеряли работу и вам больше нечем платить по кредиту — допускать просрочку и игнорировать звонки из банка, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, первым делом следует попросить кредитора предоставить кредитные каникулы. Для этого ваши работа и зарплата должны быть официальными. Если под критерии для каникул вы не подпадаете, рассмотрите возможность реструктуризации. Она позволяет как растянуть время выплаты, сократив платежи, так и просто их отсрочить.

Но перекредитование имеет смысл, лишь если при этом можно снизить размер ежемесячных выплат.

«В противном случае брать кредиты для погашения другого кредита — это бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы», — указал эксперт.