Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

По его словам, первым делом следует попросить кредитора предоставить кредитные каникулы. Для этого ваши работа и зарплата должны быть официальными. Если под критерии для каникул вы не подпадаете, рассмотрите возможность реструктуризации. Она позволяет как растянуть время выплаты, сократив платежи, так и просто их отсрочить.