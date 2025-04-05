Экранному верить: продажи российских мониторов для ПК выросли в 1,5 раза

Российские мониторы для ПК завоевывают рынок — под отечественными брендами продается уже каждый четвертый такой девайс в стране, рассказали «Известиям» участники рынка. В 2024-м их реализация выросла в 1,5 раза. Удержали свои позиции девайсы брендов из РФ и в начале этого года. Отечественные мониторы недороги, а нужную импортную модель можно найти не всегда. Пользователи таких мониторов не только госслужащие — для гейминга, работы и развлечений дома недорогие настольные компьютеры зачастую подходят больше, чем подорожавшие и не всегда удобные ноутбуки, объясняют эксперты. Популярность мониторам добавляет и рост интереса к недорогим компактным мини-ПК.
Насколько выросли продажи российских мониторов
Российские компьютерные мониторы стали пользоваться повышенным спросом: в 2024 году их продажи достигли почти 1 млн устройств, то есть они заняли почти четверть российского рынка подобных девайсов. Это следует из материалов компании — партнера нескольких производителей электроники. Годом ранее российские вендоры продали около 650 тыс. дисплеев для ПК, заняв всего лишь 15% рынка.
По данным «М. Видео-Эльдорадо», реализация отечественных мониторов в штуках за прошлый год выросла на 54%.
— Выручка в этой категории выросла более чем в два раза — с 8,6 млрд рублей до 17,4 млрд рублей, а средняя цена увеличилась на 32%, до 17,5 тыс. рублей. Эти показатели говорят о том, что у сегмента уже сформировалась устойчивая база, — считают там.
То, что российские дисплеи завоевывают рынок, в «М. Видео-Эльдорадо» объясняют поддержкой со стороны государственных и корпоративных заказчиков, ориентированных на локализацию и выполнение требований по импортозамещению.
В I квартале российские мониторы смогли удержать свою долю рынка — около 25% в штуках, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— Сами бренды инвестируют в развитие продуктовых линеек — появляются модели с хорошими характеристиками, современным дизайном и конкурентной ценой. Локальное производство позволяет быстро масштабировать поставки, поддерживать стабильное наличие на складах и в рознице. Также важны доступность сервисной поддержки, прозрачные условия гарантии и развитие постпродажного обслуживания, — говорит представитель объединенного ритейлера «М. Видео-Эльдорадо».
Официальный уход с рынка западных производителей увеличил интерес к отечественной технике в связи с доступным сервисом и гарантийным обслуживанием, добавили в компании. Наконец, российские мониторы зачастую стоят дешевле зарубежных аналогов.
Также, по словам представителей «М. Видео-Эльдорадо», в прошлом году крупнейшими игроками отечественного рынка мониторов в денежном выражении стали «Яндекс», Digma, Sunwind и Delta, а в количественном — «Яндекс», Digma, Sunwind и Rombica (рыночные доли этих производителей ритейлер не раскрывает).
В количественном выражении больше всего в РФ было продано мониторов собственных торговых марок ритейлеров. Эти устройства популярны среди широкой аудитории благодаря оптимальному балансу цены и качества и востребованы в основном для базовых задач — офисной работы, учебы и домашнего использования, добавили в «М. Видео-Эльдорадо».
— Мы видим растущий спрос покупателей на мониторы российских брендов. Например, продажи мониторов от Hartens (собственная торговая марка Ozon) и их доля на рынке в прошлом году выросли более чем в два раза, — сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.
Впрочем, в Wildberries отмечают, что продажи мониторов отечественного производства пока не носят массовый характер. А крайне высокий рост в прошлом году (на 1200%) можно объяснить низкой базой позапрошлого года, добавляют в маркетплейсе. В топ брендов мониторов вошли Xiaomi и Lightcom, перечислили в компании.
— Многие покупают мониторы для работы с ноутбуками, предпочитая большую диагональ и лучшую эргономику, либо игровые варианты, притом не только для ПК, но и для консолей, а также для видеомонтажа, — отметил представитель Wildberries.
В прошлом году продажи мониторов отечественных брендов действительно выросли более чем вдвое, подтверждают в «Марвел-Дистрибуции». Драйвером спроса стал корпоративный рынок, а основными потребителями — госструктуры, которые взяли курс на активное импортозамещение, указывает представитель компании. Если говорить про розничный сегмент, то там набирает популярность тренд, когда монитор покупается в пару к ноутбуку, утверждает он.
Почему внешние дисплеи до сих пор востребованы в России
Мониторы по-прежнему пользуются популярностью среди россиян, согласен руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров.
— У современных устройств высокая частота обновления кадров, что улучшает пользовательский опыт в компьютерных играх, а широкая диагональ позволяет комфортно работать с большими данными в Excel. Высококачественные матрицы в основе мониторов отлично передают цвет, угол обзора и скорость отклика, что делает мониторы незаменимым инструментом в работе дизайнеров, фотографов и разработчиков в дополнение к рабочему ноутбуку, — отметил он.
Импортозамещение в госструктурах имеет место, но берут их и обычные граждане — например, зачастую дизайнерам для комфортной работы нужно сразу два монитора, нужны они и геймерам, добавил Эльдар Муртазин.
— Например, на одном мониторе человек работает в Photoshop, на другом открыты мессенджеры, почта, — привел пример эксперт.
Кроме того, в РФ всё большее распространение получают настольные мини-ПК — компактные и недорогие, но вполне закрывающие базовые потребности пользователей. А к дешевому китайскому гаджету примерно за 10 тыс. рублей, как правило, приобретается недорогой российский монитор за 5−6 тыс., рассказал Эльдар Муртазин. Для тех, кому для дома и работы не нужен дорогой и не всегда удобный ноутбук, это оптимальное решение, считает он.
С одной стороны, с рынка исчезла часть мониторов ушедших из России брендов, с другой — ноутбуки недешевы и не всегда удобны, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Многие люди для просмотра кино и видео, чтения кулинарных рецептов и общения в мессенджерах выбирают недорогой настольный компьютер с большим монитором, заключил эксперт.