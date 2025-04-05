Экранному верить: продажи российских мониторов для ПК выросли в 1,5 раза

Российские мониторы для ПК завоевывают рынок — под отечественными брендами продается уже каждый четвертый такой девайс в стране, рассказали «Известиям» участники рынка. В 2024-м их реализация выросла в 1,5 раза. Удержали свои позиции девайсы брендов из РФ и в начале этого года. Отечественные мониторы недороги, а нужную импортную модель можно найти не всегда. Пользователи таких мониторов не только госслужащие — для гейминга, работы и развлечений дома недорогие настольные компьютеры зачастую подходят больше, чем подорожавшие и не всегда удобные ноутбуки, объясняют эксперты. Популярность мониторам добавляет и рост интереса к недорогим компактным мини-ПК.