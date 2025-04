Что происходит с Cartier и Tiffany в России после закрытия бутиков

Активнее всего ювелирные украшения и часы принадлежащих LVMH брендов покупали в Японии, Франции и странах Ближнего Востока, указано в отчетности. В 2025 году группа в условиях экономической и геополитической неопределенности продолжит «строго контролировать расходы» и останется избирательной в инвестициях в это направление бизнеса. В планах LVMH на год — расширение производства Bulgari в итальянском городе Валенца, а также продвижение культовой для этого ювелирного дома линии Serpenti, приуроченное к китайскому году Змеи. Tiffany & Co. будет запускать новые линейки, в частности, в коллекции Bird on the Rock, и продолжит обновлять сеть бутиков, в том числе откроет новые флагманские магазины в Милане.