Что происходит с Cartier и Tiffany в России после закрытия бутиков

Схожее решение приняла и входящая во французскую корпорацию LVMH компания Tiffany & Co, говорится в приложении к бухгалтерской отчетности ее российской «дочки» за прошлый год. «В 2024 году общество сменило вид деятельности с розничной торговли на оптовую и реализовывало товары на экспорт в Республику Казахстан», — сказано в документе. Конкретные показатели продаж в этой стране Tiffany & Co не раскрыла. Но из отчетности компании следует, что в прошлом году всю свою выручку — 683,9 млн руб. — она получила от основного вида деятельности (продажа ювелирных украшений, аксессуаров и др.). Непосредственно в России она не реализует свои товары с весны 2022 года, подчеркивается в отчетности. Убыток от продаж в 2024-м по сравнению с прошлым годом снизился более чем в три раза — с 580,6 до 157,3 млн руб.