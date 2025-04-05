Биржи США закрылись падением основных индексов

Президент США 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, назвав это «освобождением». Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза — 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6−7 триллионов долларов.