Биржи США закрылись падением основных индексов

Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов.
«В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории», — сообщает профильное издание MarketWatch.
C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание.
Месяц назад СМИ называли 10 марта «худшим днем 2025 года на Уолл-стрит», индексы снижались до предвыборных значений.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, назвав это «освобождением». Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза — 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6−7 триллионов долларов.