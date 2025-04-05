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Биржи США закрылись падением основных индексов

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении «ответных пошлин» закрылись падением основных индексов на 5,5%, свидетельствуют данные торгов; профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллионов долларов как крупнейшую в истории.

Источник: Freepik

Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов.

«В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории», — сообщает профильное издание MarketWatch.

C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание.

Месяц назад СМИ называли 10 марта «худшим днем 2025 года на Уолл-стрит», индексы снижались до предвыборных значений.

Президент США 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, назвав это «освобождением». Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза — 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6−7 триллионов долларов.