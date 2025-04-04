В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты государственного долга.