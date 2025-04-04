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В Европе предупредили о риске закрытия пивоварен из-за пошлин Трампа

Европейские производители пива опасаются, что повышение пошлин со стороны США на пиво до 25% может привести к сокращению рабочих мест в Европе на 100 тыс. и к закрытию пивоварен. Об этом пишет Financial Times.

Источник: Freepik

Объединение Brewers of Europe, в которое входят такие гиганты как AB InBev, Heineken и Carlsberg, обратилось к Еврокомиссии с просьбой защитить их от повышения пошлин.

В частности, производители просят выяснить, касается ли ставка 25% всего пива, или только баночного.

«Мы призываем комиссию воспользоваться дипломатическими каналами и, будь то путем переговоров или ответных мер, найти способ снизить тариф, побочной жертвой которого стали и мы», — цитирует газета слова генерального секретаря Brewers of Europe Джулии Леферман.

3 апреля Министерство торговли США пополнило список товаров, на которые будет распространяться пошлины в 25%, категориями «пиво» и «пустые алюминиевые банки».

Трамп объявил о пошлинах для разных стран 2 апреля. Для разных стран размер пошлин составит от 10% до 50% — например, для Китая — 34%, стран ЕС — 20%. Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в Соединенные Штаты, начнет действовать с 5 апреля, зеркальные тарифы для ряда стран — с 9 апреля.