В Европе предупредили о риске закрытия пивоварен из-за пошлин Трампа

Объединение Brewers of Europe, в которое входят такие гиганты как AB InBev, Heineken и Carlsberg, обратилось к Еврокомиссии с просьбой защитить их от повышения пошлин.
В частности, производители просят выяснить, касается ли ставка 25% всего пива, или только баночного.
«Мы призываем комиссию воспользоваться дипломатическими каналами и, будь то путем переговоров или ответных мер, найти способ снизить тариф, побочной жертвой которого стали и мы», — цитирует газета слова генерального секретаря Brewers of Europe Джулии Леферман.
3 апреля Министерство торговли США пополнило список товаров, на которые будет распространяться пошлины в 25%, категориями «пиво» и «пустые алюминиевые банки».
Трамп объявил о пошлинах для разных стран 2 апреля. Для разных стран размер пошлин составит от 10% до 50% — например, для Китая — 34%, стран ЕС — 20%. Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в Соединенные Штаты, начнет действовать с 5 апреля, зеркальные тарифы для ряда стран — с 9 апреля.