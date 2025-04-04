США в феврале ввезли из России удобрений на максимальные за год сумму

Всего в конце зимы США купили у других стран удобрений на 847,5 миллиона долларов, что на 6,2% больше, чем январские закупки. Лидером по поставкам удобрений в США остается Канада (250 миллионов долларов), на втором месте — Саудовская Аравия с 112 миллионами долларов.