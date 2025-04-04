Россия в феврале нарастила экспорт платины в США

При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона).