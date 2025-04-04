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Россия в феврале нарастила экспорт платины в США

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.

Источник: © РИА Новости

В конце зимы ввоз российской платины в Штаты рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3% и составил 91,8 миллиона долларов. Такой рост позволил России остаться вторым из основных поставщиков этого драгоценного металла в США.

Лидером была Южная Африка, которая в феврале нарастила поставки на треть — до 364,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, которая за месяц увеличила экспорт в 7,3 раза — до 54,9 миллиона долларов.

При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона).

В результате общий импорт платины США в феврале сократился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.