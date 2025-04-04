По долгу ждать: просрочка россиян по ипотеке превысила рекордные 100 млрд

Просрочка граждан по ипотеке достигла рекордных 100,6 млрд рублей, выяснили «Известия». Это связано с тем, что россияне не могут провести реструктуризацию долгов из-за высокой ключевой. А в 2023-м и начале 2024-го люди набрали жилищных кредитов перед закрытием льготной программы. В итоге для некоторых это бремя стало непосильным, и в худшем случае банки могут отобрать квартиру. Что делать, если заплатить в этом месяце не получается, и есть ли риски в таком стремительном росте просрочки — в материале «Известий».