NYT выяснила, что ЕС готовит для соцсети X штраф в $1 млрд

Летом прошлого года власти ЕС начали и в отношении Telegram техническое расследование о возможном нарушении закона о цифровых услугах. Речь шла о предоставлении точных данных о количестве пользователей. Мессенджер должен был передать актуальные цифры, но не сделал этого и лишь сообщил, что у платформы «значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц в ЕС».