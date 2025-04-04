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Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга

Минфин США обеспокоен объемом госдолга, но исключает вероятность дефолта.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта.

«Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт.

«Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так», — откатил министр.

В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.