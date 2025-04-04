Глава Минфина США признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны, но исключил вероятность наступления дефолта.
«Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
При этом Бессент выразил уверенность, что стране не грозит дефолт.
«Людям не нужно говорить, что США вышли из-под контроля, что США собираются объявить дефолт. Это не так», — откатил министр.
В марте бюджетное управление конгресса США заявило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в том случае, если не будет повышен потолок госдолга.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.