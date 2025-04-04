Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США

Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко.