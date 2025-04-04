Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.
«Немаловажно, что если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии (во всем мире — ред.)», — считает Бондаренко.
«В целом весь мир может проиграть от ускорения инфляции в глобальном масштабе из-за пошлин и транзакционных издержек, но здесь будет одно значимое отличие — если раньше США экспортировали инфляцию по всему миру, то сейчас при условии введения ответных пошлин этот рычаг будет ограничен», — добавила она.
Тем не менее все будет зависеть от того, вступят ли пошлины в силу в полной мере или в модифицированном состоянии, а также от того, как компании будут трансформировать поставки. Кроме того, важно, как отреагируют страны и какие ответные меры введут против США, отметила Бондаренко.
Что касается России, то по мнению Бондаренко, она может выиграть от введения тарифов — например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны. «Напомню, Венгрия и Сербия объявили, что они в конце года начнут строить нефтепровод для поставок нефти из России», — отметила эксперт.
При этом непосредственно сами США заинтересованы в увеличении внешнеторговых расчетов в долларах. «Возможно, это будет предметный диалог между РФ и США в перспективе, но вряд ли Россия масштабно на это согласится», — добавила Бондаренко.
«Главное, что пошлины не решают вопрос огромного дефицита торгового баланса США и дефицита бюджета — так как это по большей части следствие того, что страна привыкла жить в кредит, а мировоззрение людей сложно поменять», — заключила эксперт.