Аналитики назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Также аналитики отмечают рост популярности внесудебного банкротства граждан — в 2024 году было возбуждено в 8,5 раза больше процедур, чем в 2022-м. Всего за три года было начато 72 798 внесудебных банкротств физлиц. Это может объясняться тем, что в ноябре 2023 года правила банкротства граждан без суда были смягчены: в частности, разрешили банкротиться пенсионерам и получателям ежемесячного пособия на ребенка, а максимальная планка долга поднялась до 1 млн руб.