В России рынок подписного стриминга вырос почти на 50%

В России рынок подписного стриминга вырос за 2024 год на 49%, почти до 37 млрд руб., говорится в исследовании Национальной федеральной музыкальной индустрии (НФМИ, есть в распоряжении РБК).
Согласно данным НФМИ, объем рынка стриминга по платной подписке достиг 36,99 млрд руб. (+49%), по рекламной модели — 451,9 млн руб. (+16,8%), видеостриминг (включая видеохостинги с музыкальным контентом) — 170,5 млн руб. (-29,6%). Общий объем музыкального рынка в России составил 37,61 млрд. руб. (+47,8%).
Среднемесячная аудитория стримингов в 2024 году составила 84,1 млн, из них 32,2 млн — платные подписчики.
С осени прошлого года стриминговые сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» обязали маркировать музыкальных исполнителей, признанных в России иноагентами. Как отмечал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, это позволит пользователям «принять осознанное решение, нужно ли поддерживать таких артистов».