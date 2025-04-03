Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Главное

Лидерам других стран нужно отменить свои тарифы, чтобы добиться снижения пошлин США, заявил Трамп. «Всем иностранным президентам, премьер—министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — заявил Трамп.