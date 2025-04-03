Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Главное

США ввели пошлины для разных стран. Они достигнут 50%. О введении пошлин объявил президент США Дональд Трамп.
Какие пошлины введут США
- Согласно представленной Трампом таблице, пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%);
- Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон;
- Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%). России в списке нет.
- Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам;
- С 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая — на автозапчасти, произведенные за пределами США.
Как высчитываются пошлины и когда их введут
Тариф США высчитывается следующим образом: он вдвое меньше чем тот размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении товаров из США.
- с 5 апреля вступит в силу минимальная базовая таможенная пошлина в 10%. Товары, которые погрузили на суда до этой даты, не подпадут под действие тарифа, если они находятся на конечной стадии транзита;
- с 9 апреля начнут действовать остальные тарифы;
- тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
Почему пошлины вводятся
Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».
- Пошлины вводятся, «чтобы помочь восстановить экономику и предотвратить мошенничество».
- «В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными — во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать и, таким образом, использовать триллионы и триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга», — сказал американский президент.
- Также между США и другими странами — «чудовищный дисбаланс» в пошлинах на автомобили, который «разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность», добавил американский лидер. Когда США взымают 2,5% тариф, другие страны вводят пошлины до 70%.
- Трамп считает, что 2 апреля должно войти в историю как «день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой».
Реакция в мире на введение пошлин
Лидерам других стран нужно отменить свои тарифы, чтобы добиться снижения пошлин США, заявил Трамп. «Всем иностранным президентам, премьер—министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — заявил Трамп.
- Пошлины Трампа «абсолютно необоснованны», заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз (против Австралии действует тариф в 10%).
- Канада пообещала ответить контрмерами (страна не упоминается в списке).
- Правительство Бразилии заявило, что вводимые Трампом тарифы нарушает обязательства США перед ВТО и повлияет на бразильский экспорт в Штаты. Бразильские власти «оценивают все возможности действий для обеспечения взаимности в двусторонней торговле». Конгресс Бразилии принял законопроект об ответных мерах против стран, которые устанавливают торговые барьеры в отношении бразильской продукции.
- Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер написала в X, что федеральный совет (швейцарское правительство) принял к сведению введение Трампом 31-процентного тарифа в отношении страны и «оперативно определит дальнейшие шаги».
- Если бы США объявили о пошлинах против России, значительного прямого влияния на российскую экономику это не оказало, заявил РБК старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. Текущие объемы экспорта России в США примерно в десять раз ниже, чем были до пандемии и санкций, поэтому потенциальные тарифы могут повлиять только на отдельные компании. Однако, предупреждает он, более значительной угрозой является начало глобальной торговой войны, которая приведет к уменьшению объемов глобальной торговли и ослаблению мировой экономики.