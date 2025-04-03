Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.
В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:
- Китай — 34%;
- Европейский союз — 20%;
- Вьетнам — 46%;
- Тайвань — 32%;
- Япония — 24%;
- Южная Корея — 25%;
- Таиланд — 36%;
- Швейцария — 31%;
- Индонезия — 32%;
- Малайзия — 24%;
- Камбоджа — 49%;
- Великобритания — 10%;
- Южная Африка — 30%;
- Бразилия — 10%;
- Бангладеш — 34%;
- Сингапур — 10%;
- Израиль — 17%;
- Филиппины — 17%;
- Чили — 10%;
- Пакистан — 29%;
- Шри-Ланка — 44%;
- Казахстан — 27%;
- Сербия — 37%;
- Мадагаскар — 47%;
- Мьянма — 44%;
- Лаос — 48%.
- Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.
Пошлины затронут ряд стран бывшего СССР. Кроме Казахстана с 27% тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Киргизии и Таджикистана (по 10%). России в списке нет.
Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.
Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Продолжают действовать и введенные тарифы в отношении Канады и Мексики.
Трамп назвал введение пошлин с «декларацией экономической независимости» и счел, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности».