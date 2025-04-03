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Трамп раскрыл размер пошлин

Трамп заявил, что размер вводимых США тарифов будет вполовину меньше действующих пошлин в отношении Штатов в странах, которые затронет мера. Так, для Казахстана вводится тариф в 27%, для Китая в 34%, для ЕС в 20%.

Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.

В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:

  • Китай — 34%;
  • Европейский союз — 20%;
  • Вьетнам — 46%;
  • Тайвань — 32%;
  • Япония — 24%;
  • Южная Корея — 25%;
  • Таиланд — 36%;
  • Швейцария — 31%;
  • Индонезия — 32%;
  • Малайзия — 24%;
  • Камбоджа — 49%;
  • Великобритания — 10%;
  • Южная Африка — 30%;
  • Бразилия — 10%;
  • Бангладеш — 34%;
  • Сингапур — 10%;
  • Израиль — 17%;
  • Филиппины — 17%;
  • Чили — 10%;
  • Пакистан — 29%;
  • Шри-Ланка — 44%;
  • Казахстан — 27%;
  • Сербия — 37%;
  • Мадагаскар — 47%;
  • Мьянма — 44%;
  • Лаос — 48%.
  • Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

Пошлины затронут ряд стран бывшего СССР. Кроме Казахстана с 27% тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Киргизии и Таджикистана (по 10%). России в списке нет.

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.

Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Продолжают действовать и введенные тарифы в отношении Канады и Мексики.

Трамп назвал введение пошлин с «декларацией экономической независимости» и счел, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности».