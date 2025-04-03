Стоимость биткоина опустилась ниже 82 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск дешевел на 6,02% за сутки — до 81 735,7 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,16% — в среднем до 81 726,68 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.
В результате в четверг инвесторы склонны к уходу от риска: фондовые индексы США снижаются в пределах 5%, нефть падает в цене почти на 7%, стоимость доллара к мировым валютам уменьшается почти на 1,5%.
«Будучи рисковым активом, криптовалюты обычно плохо торговались в периоды неопределенности после таких заявлений, как стабильно высокие ставки или введение торговых пошлин», — сказал агентству Блумберг президент Ava Labs Джон Ву (John Wu).