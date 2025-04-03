Российская «дочка» Apple получила прибыль впервые с 2022 года

Прибыль у компании возникла в 2024 году в результате того, что она отразила в качестве прочих доходов сумму НДС, принятого к вычету, который был доначислен таможенным органом, поясняет менеджер практики аудита консалтинговой компании Neo Владислав Козинец. При этом из данных отчетности следует, что Apple получила возмещение НДС из бюджета в 2024 году, обращает внимание эксперт.