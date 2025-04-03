Новак запросил расчеты последствий индексации тарифов ЖКХ по инфляции

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги будут в среднем проиндексированы на 11,9%, с 1 июля 2026-го — на 5,4%, с 1 июля 2027-го — на 4,8%. В этом году индексация тарифов ЖКХ «будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике», следует из прогноза. Рост тарифов на газ для всех потребителей с 1 июля должен составить 10,3%, а для предприятий ЖКХ и электроэнергетики — дополнительно на 11% (с 1 декабря 2023 года для них тарифы не повышались).