Минфин впервые за год перейдет к продаже валюты и золота

Минфин впервые с января 2024 года будет продавать иностранную валюту и золото, приобретенные ранее в рамках бюджетного правила, следует из сообщения ведомства. С февраля 2024 года и до начала апреля 2025 года Минфин ежедневно осуществлять только операции по покупке.