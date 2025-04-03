Главный продавец ТВ-рекламы ввел «валютную оговорку» в контракты

Обычно на телевидении предусмотрена система штрафов при отзыве рекламодателем своего бюджета или даже переносе его на более поздний срок. На вопрос о том, сможет ли клиент разорвать договор с НРА без выплаты штрафа в случае его пересмотра в одностороннем порядке, источники РБК ответили по-разному. Два собеседника уверены, что штрафы за расторжение сохранятся. Один из источников настаивает, что в договоре закреплено право клиента отказаться от размещения, если продавец решит пересмотреть прежнюю цену, а договориться по новым условиям стороны не смогут. В случае же, если курс изменится в большую или меньшую сторону, но селлер подтвердит изначальную цену, то клиент отказаться от контракта не сможет, говорит он.