Фьючерсы на нефть и акции США упали после введенных Трампом пошлин

Агентство связывает такую реакцию рынков с решением президента США Дональда Трампа ввести минимальный тариф в 10% по отношению ко всем экспортерам США. Это решение агентство называет «самым большим ударом по мировой торговой системе».
Сильное падение показали акции компаний, связанных с секторами, которые больше всего пострадают от введенных пошлин. Акции Nike, Gap и Lululemon Athletica упали как минимум на 7%. Эти компании зависят от товаров и фабрик из Вьетнама. Акции Apple, чья цепочка поставок зависит от Китая — на 6,9%.