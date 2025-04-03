Фьючерсы на нефть и акции США упали после введенных Трампом пошлин

Фьючерс на индекс S&P 500 упал на 3,3% в 18:36 по местному времени (01:36 мск 3 апреля), фьючерсы на Nasdaq 100 — на 4,2%, на Russell 2000 — почти на 5%. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали до $70,73 за баррель в 16:59 (00:59 мск, 2 апреля) — это на 1,4% ниже расчетной стоимости, пишет Bloomberg.