Доллар США обвалился максимально за 2,5 года на фоне пошлин Трампа

Масштабные пошлины, о введении которых для торговых партнеров США объявил президент Дональд Трамп, ослабили американскую валюту сильнее всего за два с половиной года, подсчитал Bloomberg.
Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, на торгах в четверг, 3 апреля, упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем валютам стран G10. По отношению к иене и швейцарскому франку он опустился примерно на 2%, а по отношению к евро и фунту доллар упал более чем на 1%. Курс доллара США к канадскому доллару опустился до минимума с середины декабря.
Индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США. Он включает валюты, которые обладают самой высокой ликвидностью на валютных рынках. В корзину включены валюты 12 крупнейших торговых партнеров США — евро, иена, канадский доллар, фунт стерлингов, мексиканский песо, юань, швейцарский франк, австралийский доллар, южнокорейская вона, индийская рупия, сингапурский доллар и новый тайваньский доллар.
Индекс доллара DXY, который показывает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам стран, которые являются основными торговыми партнерами США, в четверг на минимуме падал на 2,23% до 101,372 пункта. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс рассчитывает Intercontinental Exchange (ICE).
В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт для разных стран. По его словам это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Для разных стран будут введены пошлины от 10% до 50%. 2 апреля Трамп назвал «днем освобождения» американской экономики.
Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в США, начнет действовать с 5 апреля. Исключением станут товары, погруженные на суда и находящиеся на конечной стадии транзита до этой даты. «Зеркальные» тарифы для ряда стран начнут действовать с 9 апреля.
Канада заявила, что будет бороться с пошлинами с помощью контрмер, Китай и ЕС также пообещали ответить на введение пошлин на свою продукцию. Ранее Дональд Трамп уже ввел пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил пошлины на все товары из Китая.
Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Главное.
Доллар сильно пострадал от событий вторника, рассказала глава отдела валютных и денежно-кредитных исследований DZ Bank AB Соня Мартен. «Сейчас люди сосредоточены на экономических последствиях, которые эти пошлины могут иметь для самих США», — сообщила эксперт.
Deutsche Bank заявил о возможном кризисе доверия к доллару. Изменения в распределении потоков капитала могут выйти за рамки фундаментальных показателей валют и привести к беспорядочным колебаниям валютных курсов, предупредили эксперты.
Эксперт Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что ускорение падения доллара было бы нежелательным для мировых центральных банков. «Последнее, чего хочет ЕЦБ, — это внешнее дефляционное потрясение из-за потери доверия к доллару и резкого роста курса евро вдобавок к пошлинам», — сказал он. Ранее Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин в отношении Евросоюза в размере 20%.
Более жесткие, чем ранее ожидалось, пошлины могут привести к повышению цен на товары, импортируемые в США, на триллионы долларов в год, пишет агентство. Инвесторы начали делать ставку на то, что пошлины замедлят американскую экономику, и не спровоцируют инфляцию, и это усилило ожидания снижения процентных ставок ФРС, что усилило давление на доллар.
Аналитики JPMorgan заявили, что пошлины оказались значительно выше, чем предполагаемый наихудший сценарий. Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что пошлины «изменили правила игры» как для экономики США, так и для мировой экономики. «Многие страны, скорее всего, столкнутся с рецессией», — сказал Олу Сонола из Fitch. Большинство прогнозов можно будет просто отбросить, если этот пошлины сохранятся в течение длительного периода времени, считает эксперт.