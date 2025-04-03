Доллар США обвалился максимально за 2,5 года на фоне пошлин Трампа

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, на торгах в четверг, 3 апреля, упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем валютам стран G10. По отношению к иене и швейцарскому франку он опустился примерно на 2%, а по отношению к евро и фунту доллар упал более чем на 1%. Курс доллара США к канадскому доллару опустился до минимума с середины декабря.