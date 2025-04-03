Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России

В материалах бухгалтерской отчетности российского юрлица французского бренда говорится, что на конец 2024 года у него в аренде оставалось четыре магазина в Москве. По сравнению с предыдущим годом их количество снизилось вдвое, сказано там. Так, в 2023 году Dior занимал девять объектов, восемь из которых были расположены в столице, один — в Петербурге. На тот момент долгосрочные обязательства по аренде «Кристиан Диор кутюр Столешников» составляли 1,23 млрд руб., краткосрочные — 270 млн руб. В 2024 году эти показатели оценивались в 1,2 млрд руб. и 409,6 млн руб. соответственно, сказано в документе.