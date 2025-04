Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России

В 2025 году мировая индустрия люкса сталкивается с замедлением роста, который наблюдался в предыдущие годы, говорится в отчете The state of luxuary, подготовленном консалтинговой компанией McKinsey’s со специализированным изданием The Business of Fashion. В 2019—2023 годах спрос на личные предметы роскоши — модные товары, изделия из кожи, часы и ювелирные изделия — был беспрецедентным, что в сочетании с глубоким запасом предложения позволило индустрии люксовых товаров достичь среднегодового темпа роста в 5%, указывают аналитики. Этому способствовало и увеличение цен: после нескольких лет умеренного роста (на 1−2%) производители и продавцы с 2019 по 2023 год заметно подняли цены. Некоторые бренды за четырехлетний период увеличили стоимость отдельных изделий на 50−100%, указано в отчете.