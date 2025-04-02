Выручка десятки крупнейших букмекеров в 2024 году достигла ₽1,7 трлн

Рост лидирующего «Фонбета» управляющий партнер букмекера Валентин Голованов связывает с «реальными вложениями» двух крупнейших участников рынка в отечественный спорт. По его словам, на Fonbet и Winline приходится 90% вложений в отечественный спорт в виде спонсорских контрактов и экономической поддержки лиг и федераций: «Это КХЛ, РПЛ, Кубок России, Российская федерация баскетбола, Федерация дзюдо, практически все ведущие клубы российского футбола, хоккея и баскетбола». «Мы привлекаем новых клиентов, а другие (участники рынка. — РБК), можно сказать, пользуются этим, паразитируют на лидерах рынка, — настаивает Голованов. — Каждая букмекерская компания за пределами топ-2 лишь ориентируется и таргетируется на то, чтобы переманить нашего клиента практически любой ценой и за счет этого показать рост».