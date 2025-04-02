В США предложили пошлины в 500% для покупателей нефти и урана из России

По его словам, он не хочет вводить пошлины на российскую нефть, но должен убедиться, что Россия согласится на сделку по прекращению конфликта и «доведет дело до конца». При этом он считает, что «так и будет». «Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — заверил Трамп.