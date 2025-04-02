Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт машин

Эти тарифы Трамп называл «зеркальными», а сам день их объявления 2 апреля — «днем освобождения Америки». Меры затрагивают импорт из тех стран, которые обложили пошлинами продукцию из США, установили «несправедливые и дискриминационные» налоги для американских предприятий, работников и потребителей и т. д.