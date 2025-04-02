Потрудитесь объяснить: россияне жалуются на задержку зарплат

Однако, по словам юристов, не всё зависит лишь от сферы занятости. Столкнуться с задержками зарплаты рискуют сотрудники любых компаний с «серой» зарплатой, выплачиваемой наличными. В таких случаях доказать что-либо сложно. Также в зоне риска — те, кто оформлен по ГПХ, и самозанятые, когда исполнитель и заказчик не состоят в трудовых отношениях. Как следствие — нет защиты со стороны прокуратуры и трудовой инспекции, а также выше риск злоупотреблений со стороны работодателя.