Потрудитесь объяснить: россияне жалуются на задержку зарплат

В России на 37,4% выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат — таковы данные Роструда. Объем просроченной задолженности по зарплатам также возрос на 43,5%, а в феврале увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Работники в каких сферах больше всего рискуют столкнуться с задержкой или невыплатами зарплаты, чем объясняют сложности работодатели и что именно делать, если вам задерживают зарплату, выясняли «Известия».
Заметный рост
В 2024 году территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) получили 18,4 тыс. обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате, — на 37,4% больше, чем годом ранее, сообщается в отчете ведомства.
Общая задолженность по зарплатам на конец 2024 года составила 508 млн рублей.
Среди основных причин в Роструде назвали приостановку платежей за отгруженную продукцию, перераспределение ресурсов на обслуживание займов и нехватку оборотных средств.
Сложности фиксируют в строительстве, обрабатывающей промышленности, а также в производстве электроники и в сфере транспорта.
— Рынок гражданского строительства стагнирует, снижаются темпы ввода объектов. На работниках это отражается в виде задержек зарплат и сокращений. Непростая ситуация и в агросекторе, где нестабильный экспорт, удорожание кредитов и топлива разрывает финансовые потоки сельхозпредприятий и лишает работников стабильных выплат, — отмечает Михаил Меркулов, директор практики организационного развития «КСК Групп».
Кто в зоне риска
Однако, по словам юристов, не всё зависит лишь от сферы занятости. Столкнуться с задержками зарплаты рискуют сотрудники любых компаний с «серой» зарплатой, выплачиваемой наличными. В таких случаях доказать что-либо сложно. Также в зоне риска — те, кто оформлен по ГПХ, и самозанятые, когда исполнитель и заказчик не состоят в трудовых отношениях. Как следствие — нет защиты со стороны прокуратуры и трудовой инспекции, а также выше риск злоупотреблений со стороны работодателя.
— Также уязвимы работники регионов с малым числом работодателей. Бизнес пользуется отсутствием альтернативных работодателей, эксплуатируя безвыходность работников на местах. В зоне риска всегда малый бизнес, неустойчивый по своей природе и чувствительный к падению экономики. Фонд оплаты труда малого бизнеса составляет существенную часть затрат, а нерегулярность их выплат — почти норма, — указывает Михаил Меркулов.
Отдельную зону риска, по его словам, образуют работники с большой долей переменной части ежемесячной зарплаты (премиальные). Если юристы компании грамотно оформили в свою пользу переменную часть, то ее выплата (иногда составляющая до 70% общего вознаграждения за труд) не является обязанностью работодателя. Юридический конфликт и требования выплат обычно приводят к потере долга во всей сумме переменной части.
Уведомить и предупредить
Трудовой договор — это всегда основание для признания факта трудовых отношений между работником и работодателем. Работник считается менее защищенной стороной в отношениях с работодателем, поэтому первому закон предоставляет большой набор возможностей для защиты своих прав, подчеркивают эксперты с в сфере трудового права.
— В первую очередь работнику рекомендуется направить работодателю претензию с указанием на факт задержки или неполной выплаты заработной платы, а также установить требование о необходимости ее выплаты. Также работник вправе потребовать выплаты денежной компенсации (ч. 1 ст. 236, ч. 1 ст. 237 ТК РФ) и морального вреда. Кроме того, работник вправе приостановить выполнение работы, если работодатель задерживает выплату заработной платы более 15 дней, — говорит Антон Ивлев, юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования.
Если претензия оставлена без внимания и задержка составит более 15 дней, нужно письменно известить работодателя, что он приостанавливает выполнение работ. Уведомление надо составить в письменном виде с фиксацией его получения работодателем (отметка о получении, дата, подпись и печать организации).
— Если работодатель отказывается подписывать документы, работник вправе направить уведомление заказным письмом с описью вложений — это будет надлежащее доказательство уведомления. При условии надлежащего уведомления работник вправе не выполнять трудовые функции, не приходить на рабочее место, при этом средняя заработная плата будет начисляться на период такой приостановки. Уволить такого сотрудника за прогул работодатель не имеет права, — объясняет юрист.
Инспекция, прокуратура и суд
Если это не сработало, есть смысл переходить к правовым механизмам защиты, которые довольно суровы к компаниям и широко применяются.
Так, работник вправе подать жалобу в комиссию по трудовым спорам (КТС), в государственную инспекцию труда (ГИТ), обратиться в прокуратуру и в суд.
— При этом в выборе способа защиты своих прав работник не ограничен и может применять их в совокупности. Таким образом, работодатель рискует привлечь внимание ГИТ, прокуратуры и судов одновременно, что является дополнительным инструментом влияния на недобросовестного работодателя. После того, как факт просрочки в выплате заработной платы будет установлен одним из органов, в который работник обратился за защитой своих прав, работник вправе уволиться без отработки, — обращает внимание Антон Ивлев.
Как действовать при договоре ГПХ
Если сотрудник оформлен по договору гражданско-правового характера (ГПХ), то защитить себя будет сложнее: в данном случае отношения не являются трудовыми и не защищены нормами трудового права.
— Взыскание долгов по договорам ГПХ возможно лишь в судебном порядке, что требует тщательного сбора доказательств и времени. Рассмотрение судебного спора занимает от трех месяцев и формирует дополнительные расходы пострадавшего на услуги юристов. Поэтому судебное взыскание долга необходимо тщательно оценивать с точки зрения экономической целесообразности (просчитать сумму долга плюс дополнительные расходы и госпошлины — против суммы задолженности с процентами), — уточняет Михаил Меркулов.
Но и здесь вполне можно попытаться надавить на работодателя, не доходя до суда.
Если результат труда оформленного по договору ГПХ работника обладает ценностью для работодателя, то его удержание до полного расчета может оказаться вполне действенным, советует юрист.