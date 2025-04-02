Опрос: выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

В Госдуме предложили выплачивать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки семьям, в которых после 1 января 2024 года родились дети. За первого ребенка — 500 тысяч рублей, за второго — 600 тысяч и за третьего — 700 тысяч. Воспользоваться выплатой можно только один раз для покупки или строительства жилья, оплаты доли недвижимости, внесения взноса в жилищные кооперативы или погашения ипотечного кредита, если он взят до 1 января 2030 года. Редакция Финансов Mail решила узнать у читателей, как они относятся к данной инициативе.