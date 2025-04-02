Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в марте

Академический район стал первым в рейтинге локаций Старой Москвы по росту средней цены 1 кв. м на рынке новостроек за месяц. В марте 2025 года средняя цена «квадрата» выросла здесь по сравнению с февралем на 20%, до 782,4 тыс. руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.pro.
Лидерство Академического района в bnMAP.pro объясняют тем, что в этой локации произошло общее повышение средней цены во всех представленных типах объектов недвижимости. Рост не был вызван появлением новых ЖК, а произошел уже в рамках существующих предложений в основном из-за вымывания наиболее бюджетных лотов, уточняют в bnMAP.pro.
На втором месте оказался район Тропарево-Никулино, где средняя цена 1 кв. м за месяц выросла на 19,9%, до 543,6 тыс. руб. Третье место досталось району Кузьминки, где средняя цена «квадрата» увеличилась на 18,4%, до 305,1 тыс. руб.
На четвертой позиции с ростом средней цены 1 кв. м за месяц на 17,1%, до 310,9 тыс. руб., оказался Бескудниковский район. Замыкает первую пятерку рейтинга Донской район с ростом на 14,4%, до 742,2 ₽, уточнили в bnMAP.pro.
Топ-10 районов Старой Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки, март 2025 года.
Источник: bnMAP.pro.
По данным bnMAP.pro, в 2024 году в первую тройку районов по росту цен на новостройки вошли Хамовники (+62,4%), Замоскворечье (+56,2%) и Фили-Давыдково (+51,5%).
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость».