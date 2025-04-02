Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в марте

Лидерство Академического района в bnMAP.pro объясняют тем, что в этой локации произошло общее повышение средней цены во всех представленных типах объектов недвижимости. Рост не был вызван появлением новых ЖК, а произошел уже в рамках существующих предложений в основном из-за вымывания наиболее бюджетных лотов, уточняют в bnMAP.pro.