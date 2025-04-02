Малый бизнес попросил ФНС не наказывать «упрощенцев» за ошибки с НДС

Ключевой новацией стало введение НДС для компаний на УСН. С 2025 года налог на добавленную стоимость обязаны платить «упрощенцы» с доходом от 60 млн руб. за предыдущий год. По оценке Минфина, такие доходы имеет около 3% бизнеса на УСН. Бизнес может выбрать, платить ли НДС по стандартным для всех ставкам (20% или для отдельных групп товаров 10 и 0%) или по специальным. Специальные ставки НДС для «упрощенцев» составляют 5% (при выручке от 60 млн до 250 млн руб. в год) и 7% (при выручке от 250 млн до 450 млн руб.). В случае выбора специальной ставки нельзя будет отказаться от нее в течение следующих трех лет подряд, а перейти с общей на упрощенную ставку можно в любой момент.