Катись на сторону: запрет на езду курьеров по тротуарам могут ввести уже весной

Уже этой весной курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам, рассказал «Известиям» источник в одной из шеринговых компаний. Кабмин готов приравнять этот транспорт к мопедам: обязать использовать правую сторону проезжей части и получать права. Правительство ждет проект таких поправок в правила ПДД до 3 апреля, говорится в проекте протокола совещания в кабмине о регулировании средств индивидуальной мобильности СИМ (есть у «Известий»). Люди сегодня массово жалуются на курьеров, которые используют такой транспорт. Может ли новое правило повлиять на стоимость доставки — в материале «Известий».
Почему электровелосипед может стать мопедом
До 3 апреля правительство ждет от Минтранса проект поправок в Правила дорожного движения, которые запретят курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам. Это следует из проекта протокола по итогам очередного совещания в кабмине 26 марта с участием Минтранса, МВД и других ведомств, на котором чиновники вновь обсудили регулирование для средств индивидуальной мобильности (СИМ, это самокаты и электровелосипеды). «Известия» ознакомились с документом. Об этом также сообщил РБК.
В документе сказано, что такой транспорт с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт следует приравнивать к мопедам.
Такие электровелосипеды, как правило, используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Сейчас они передвигаются по тротуарам, обгоняя пешеходов, периодически сталкиваясь с ними. Это вызывает массовое недовольство людей, ситуация обостряется тем, что такой транспорт провоцирует ДТП. Это подталкивает власти сформировать новые ограничения для людей, уточнил источник «Известий» в одной из шеринговых компаний, который знаком с деталями совещания. Их соблюдение будет подкрепляться специальными рейдами ГАИ, которые активизируют в крупных городах, добавил он. По его словам, курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам уже этой весной.
По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД за девять месяцев 2024 года, в РФ зафиксировали 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в них погибли 25 человек и пострадали еще 926. Это первичная статистика, ранее такие подсчеты регулятор не вел. Почти в половине (42,9%, 395) ДТП велосипедисты были работниками сервисов доставки, в этих происшествиях погибли пять и ранены 402 человека.
Согласно Правилам дорожного движения, сейчас к мопедам приравнивают транспорт с электродвигателем, мощность которого жестко ограничена, она должна быть при длительной нагрузке более 250 Вт и менее 4000 Вт. При этом водители мопедов должны быть в шлеме и двигаться по правой стороне крайнего ряда, у них обязательно должны быть права, которые могут получить лица от 16 лет, напомнил «Известиям» зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.
Но у многих электровелосипедов, которые используют курьеры, мощность двигателя составляет до 240 Вт, то есть они почти стоят на грани между мопедами и велосипедами.
Как новое правило скажется на цене доставки
Сейчас ПДД фактически не работают, ведь часть курьеров на таком транспорте все-таки попадают под категорию мопедов, добавил Александр Холодов. На практике торговые компании и их сотрудники срывают с этих велосипедов наклейки, на которых обозначена мощность двигателя, поэтому инспекторы ГИДД не могут определить, следует ли фиксировать нарушение правил. Уже не говоря о том, что это фактически невозможно доказать, отметил он.
В Минтрансе отметили, что будут готовы прокомментировать эту инициативу на этапе ее общественного обсуждения. В пресс-службе кабмина «Известиям» сказали, что чиновники на постоянной основе ведут работу по совершенствованию регулирования средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.
— Различные варианты регулирования прорабатываются с заинтересованными ведомствами, парламентариями и профильными экспертами. Окончательное решение по указанному вопросу примут по итогам обсуждения на площадке правительства с учетом позиций всех участников обсуждения, — отметили в кабмине.
«Известия» направили запрос в МВД.
— Мы считаем, что любой электродвигатель вне зависимости от его мощности должен делать такие велосипеды мопедами, чтобы избавить инспекторов от необходимости каждый раз на месте производить экспертизу на глаз, — отметил Александр Холодов. — Такая корректировка ПДД не скажется на стоимости доставки продуктов, изменится лишь доход курьеров. То есть сотрудников без электровелосипедов станет больше, но их заработная плата сократится, что кажется справедливым. Ведь сейчас курьеры на таком транспорте получают до 200−300 тыс. рублей, а, к примеру, врачи зарабатывают в два раза меньше.
Предложенные изменения никак не повлияют на доступность этого транспортного средства для курьеров и на стоимость доставки, уверен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
— Она формируется с учетом сезонности, спроса и количества доступных исполнителей. Так, цена доставки может вырасти, если количество заказов превышает число исполнителей, которые готовы их выполнить, — добавил он.
Правила пользования пешеходной инфраструктурой должны быть адекватны, выполнимы, и прежде всего в интересах пешеходов, сказал «Известиям» зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.
— Нужно развивать велосипедную инфраструктуру вдоль проезжей части, выделяя соответствующие маршруты в рамках города. Такое обособление может снять вопрос негативного отношения к самокатам и велосипедам, при котором большинство граждан боится ходить пешком, ожидая очередного наезда, — отметил он. — Стоимость доставки при этом не должна вырасти — если создавать инфраструктуру. Дело в том, что доставка — это уже часть жизни многих жителей страны и в такой ситуации нужно адаптировать городскую среду под людей, в конечном итоге такой вид бизнеса и мобильности вносит вклад в городскую экономику.
Во всем мире страны пытаются определить, как регулировать новый вид транспорта — средства индивидуальной мобильности, Россия также принимает такое решение, пояснил «Известиям» глава Института экономика транспорта и транспортной политике Михаил Блинкин.
— Мне кажется, что люди должны использовать самокаты, электровелосипеды как средства развлечения и спорта, которые уместны только на частной территории или на стадионе, но никак не на проезжей части, — полагает эксперт. — Если мы их выносим на проезжую часть, то у нас повышается число тяжелых ДТП, если на пешеходную — резко возрастает недовольство людей, именно поэтому властям сложно и приходится искать компромиссное решение.
«Известия» направили запросы в Ozon и «Яндекс. Маркет», а также крупнейшим продавцам электровелосипедов, среди которых компания Minako: с ней сотрудничают «Яндекс. Лавка», X5 Group и другие операторы. В Ассоциации компаний розничной торговли не ответили на вопросы редакции.
В Wildberries «Известиям» сказали, что сейчас большинство курьеров компании пешие, однако там внимательно следят за инициативами, связанными с использованием электротранспорта. В случае утверждения новых правил ритейлер учтет их в работе сервиса.