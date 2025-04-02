Катись на сторону: запрет на езду курьеров по тротуарам могут ввести уже весной

— Мы считаем, что любой электродвигатель вне зависимости от его мощности должен делать такие велосипеды мопедами, чтобы избавить инспекторов от необходимости каждый раз на месте производить экспертизу на глаз, — отметил Александр Холодов. — Такая корректировка ПДД не скажется на стоимости доставки продуктов, изменится лишь доход курьеров. То есть сотрудников без электровелосипедов станет больше, но их заработная плата сократится, что кажется справедливым. Ведь сейчас курьеры на таком транспорте получают до 200−300 тыс. рублей, а, к примеру, врачи зарабатывают в два раза меньше.