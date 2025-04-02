Эксперт рассказала о сделках по обмену жилья

«Растущая популярность таких схем обусловлена желанием покупателей улучшить свои жилищные условия. Некоторые клиенты хотят увеличить метраж — чаще всего это владельцы относительно новых квартир, которым стало тесно или хочется переехать в более комфортный район», — объяснила она.
Архангельская отметила, что покупатели могут выбрать разные схемы обмена. Например, наиболее выгодный вариант — продажа квартиры на открытом рынке с одновременной фиксацией стоимости новостройки. Если объект правильно оценен, его обычно удается реализовать за 45 дней без значительных скидок.
По словам специалиста, для тех, кому важна скорость, подходит схема срочного выкупа — деньги выплачиваются за 5−7 дней, но с дисконтом 8−10%.
«Менее распространенный, но удобный вариант — выкуп квартиры с сохранением права проживания. Клиент продает жилье, получает средства, но может оставаться в нем до завершения строительства нового объекта (до четырех лет)», — добавила эксперт.
Кроме того, специалист также предупредила о рисках, которые связаны не с юридической стороной, а с финансовым планированием.
«Клиенты, выбравшие рассрочку с минимальным первоначальным платежом, часто рассчитывают перейти на ипотеку позже, однако ставки и условия ипотеки в будущем могут измениться не в их пользу. Также продавцы завышают цену на свою квартиру на 2−2,5 млн рублей, а после неудачных попыток продажи возвращаются к более реалистичным ожиданиям», — подытожила Архангельская.
Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).