Эксперт рассказала о сделках по обмену жилья

«Клиенты, выбравшие рассрочку с минимальным первоначальным платежом, часто рассчитывают перейти на ипотеку позже, однако ставки и условия ипотеки в будущем могут измениться не в их пользу. Также продавцы завышают цену на свою квартиру на 2−2,5 млн рублей, а после неудачных попыток продажи возвращаются к более реалистичным ожиданиям», — подытожила Архангельская.