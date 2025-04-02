Число нарушений на предприятиях угольной отрасли сократилось вдвое

Угольная отрасль переживает кризисную ситуацию, спровоцированную прежде всего сокращением экспортных цен на твердое топливо. Вслед за этим снижается и его добыча, что влечет за собой банкротство угольных предприятий и приостановку их деятельности. По итогам прошлого года сальдированный убыток организаций угольной промышленности, по данным Росстата, составил 112,6 млрд руб. при прибыли в размере 374,7 млрд руб. годом ранее, доля убыточных предприятий выросла с 31,5 до 53,3%. Согласно мартовскому прогнозу правительства, по итогам 2025-го сокращение поставок твердого топлива на внешние рынки может опуститься ниже отметки 440 млн т (в 2024-м этот показатель был на уровне 443,5 млн т). В конце 2024 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать антикризисную программу для угольной отрасли. Сейчас среди известных предложений — субсидирование экспортных перевозок в адрес портов северо-запада и юга для диверсификации потоков, так как кризисное положение усиливают сложности с транспортировкой, на которые постоянно указывают участники рынка: доля логистики в цене реализации продукции находится на стабильно высоком уровне. Для управления банкротствами угольщиков предлагалось привлечь ВЭБ.РФ.