Росстат отчитался об удовлетворенности зарплатой большинством россиян

Свежее обследование Росстата свидетельствует о том, что материальное положение россиян улучшается не только в части удовлетворенности заработком, но и по многим другим позициям. Так, например, в 2024 году снизилось число граждан, которые не готовы к внезапным тратам — то есть расходам на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги и так далее. Если два года назад доля таких респондентов составляла 47,2%, то в свежем обследовании она опустилась до 35%.