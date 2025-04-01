Разработчик инженерного ПО «Нанософт» проведет IPO до конца апреля

АО «Нанософт» — российский разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Аналитики консалтинговой компании Strategy Partners осенью 2024 года оценивали долю «Нанософт» на российском рынке инженерного ПО в 13%. Доля компании на рынке систем автоматизированного проектирования (САПР) значительно выше — около 77% (данные на октябрь 2024 года), отмечают в Strategy Partners: до ухода из России в 2022 году лидером рынка САПР была американская Autodesk с продуктом AutoCAD, сейчас ее место занял «Нанософт», продвигающий nanoCAD в рамках импортозамещения западного ПО.