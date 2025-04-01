Разработчик инженерного ПО «Нанософт» проведет IPO до конца апреля

Российский разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) «Нанософт» планирует провести IPO в апреле 2025 года на Московской бирже, сообщили «РБК Инвестициям» два источника на финансовом рынке, осведомленные о ходе сделки. Компания планирует привлечь до ₽3 млрд и уже нашла банки-организаторы для размещения. Ранее «Коммерсант» писал о планах «Нанософта» провести IPO в 2025 году без указания точных сроков.
«По срокам размещения мы ориентируемся на то, что сделка пройдет до конца апреля. Сумма привлечения — в пределах ₽3 млрд. Схема — сash-in, деньги пойдут на развитие бизнеса», — cообщил один из источников.
«Компания динамично развивается и постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса. Публичный статус, помимо привлечения средств инвесторов, позволит реализовать дополнительные варианты партнерства для развития нашего бизнеса, а также укрепить корпоративный бренд. Но какого-либо конкретного решения пока не принято», — сообщил «РБК Инвестициям» генеральный директор «Нанософта» Андрей Серавкин.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Московской биржи.
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АО «Нанософт» — российский разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Аналитики консалтинговой компании Strategy Partners осенью 2024 года оценивали долю «Нанософт» на российском рынке инженерного ПО в 13%. Доля компании на рынке систем автоматизированного проектирования (САПР) значительно выше — около 77% (данные на октябрь 2024 года), отмечают в Strategy Partners: до ухода из России в 2022 году лидером рынка САПР была американская Autodesk с продуктом AutoCAD, сейчас ее место занял «Нанософт», продвигающий nanoCAD в рамках импортозамещения западного ПО.
По данным самого «Нанософта», его продуктами пользуется более 15 тыс. компаний, в том числе структура «Росатома» — «Атомэнергопроект», перешедший с зарубежной системы САПР на nanoCAD. Разработчик создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов.
По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Нанософт» владеет 100% долей в ООО «Нанософт разработка». Крупнейшим акционером АО «Нанософт» является Игорь Ханин.
Затянувшаяся пауза на рынке IPO.
Партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов сообщил «РБК Инвестициям» об интересе к участию в размещении. С учетом IPO прошлых лет компания может привлечь ₽2−4 млрд, говорит инвестор. Но фонд еще не принял решение, так как не согласованы финальные условия сделки.
С осени 2023 года на Мосбиржу вышло несколько компаний-разработчиков софта. Группа «Астра» в октябре 2023-го привлекла ₽3,5 млрд, «Диасофт» в феврале 2024-го — ₽4,14 млрд, «Аренадата» в октябре 2024-го — ₽2,7 млрд. В 2024 году на фоне затяжного падения индекса Мосбиржи из-за высокой ключевой ставки рынок IPO забуксовал.
Фондовый рынок активно ожидает перезапуска сделок на рынке IPO, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «В условиях ожидаемого в этом году смягчения денежно-кредитной политики сделки именно перспективных IT-компаний могут привлечь особый интерес инвесторов, так как компании IT по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста, отличаются хорошей рентабельностью и имеют низкую налоговую нагрузку», — отмечает он.
Если проводить аналогии, то предстоящее IPO «Нанософт», скорее всего, будет похоже на размещение «Аренадата», когда разработчику ПО удалось привлечь сопоставимую сумму, допускает источник «РБК Инвестиций» на рынке. «Аренадата» нашла свой интервал между всплесками волатильности, сделала хорошую сделку, которой остались довольны инвесторы", — отмечает он. Компания разместила на рынке около 14% акций. Размещение прошло в следующей пропорции: 57% получили институциональные инвесторы, 27% — розничные, 16% — партнеры продающих акционеров.
Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров, в свою очередь, видит слабый интерес инвесторов к новым размещениям на текущем рынке в виду геополитической повестки и высокой волатильности. Петров вспоминает недавнее и пока единственное в этом году IPO компании JetLend. Оно, по мнению эксперта, оказалось неудачным как для инвесторов (негативная динамика котировок), так и для организаторов (книгу заявок полностью сформировать не удалось).
IPO JetLend прошло на СПБ Бирже 26 марта по цене ₽60 за акцию. По итогам первых трех дней торгов котировки краудлендинговой платформы снизились на 23,33%, до ₽46.
Ситуация на рынке инженерного ПО.
По прогнозам Strategy Partners, до 2030 года рынок инженерного ПО будет расти в среднем на 16% в год и увеличится в 2,7 раза по сравнению с текущим периодом. Совокупная выручка российских разработчиков и поставщиков инженерного ПО и IT-услуг достигнет ₽69 млрд к 2030 году со среднегодовым темпом роста 18%.
Что касается рынка САПР-систем (комплекс ПО для моделирования объектов, создания чертежей и спецификаций, также известный как CAD), то его объем ограничен высокой долей использования нелицензионного ПО, которое занимает 70% от общей массы. При снижении доли нелицензионного ПО до 50% объем рынка САПР вырастет до ₽44 млрд к 2030 году, считают в Strategy Partners.
Глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает привлекательность этого сегмента разработки ПО. «Сейчас на публичном рынке есть ощутимый дефицит компаний с экспертизой в инженерном программном обеспечении. Ниша b2b-решений дефицитна», — считает он.
Отрасль инженерного ПО демонстрирует устойчивый рост, говорит Суверов из «Арикапитала». Этому, по его словам, способствует ряд фундаментальных факторов: рост базовых отраслей, таких как строительство и машиностроение, снижение доли нелицензионного ПО, а также господдержка и субсидии на отечественное ПО.
Аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын отмечает, что бизнес «Нанософта» не пересекается с другими публичными IT-компаниями на рынке. Однако за «кошельки инвесторов» эти компании все равно будут конкурировать между собой.
Главным риском для компании опрошенные эксперты называют возможный отказ государства от импортозамещения и возврат иностранных игроков на рынок ПО.
«Котировки таких компаний сейчас находятся под давлением, потому что у инвесторов нет уверенности, что тренд на импортозамещение основательный, а некоторые компании при первой же возможности будут пользоваться зарубежными решениями, а не отечественными», — опасается Петров из БКС. Однако в виду эффекта низкой базы и специфичного направления в виде работы по разработке решений для предприятий критической инфраструктуры, «Нанософт» меньше подвержен таким рискам, обращает внимание эксперт.
Мультипликаторы и финансовые показатели.
В ноябре прошлого года компания впервые опубликовала отчетности по МСФО за период с 2021 по 2023 годы. Согласно документу, выручка компании за 2023 год составила ₽3,54 млрд против ₽2,95 млрд годом ранее. Показатель EBITDA в 2023 году составил ₽1,43 млрд, против ₽1,22 млрд годом ранее. Более поздние данные по МСФО не раскрывались.
Американская компания Autodesk, производящая AutoCAD, торговалась вечером 31 марта с мультипликатором P/S, равным 9,04.
Мультипликаторы российских компаний скромнее. «Чтобы оценка “Нанософта” была адекватной как у аналогов, например, у “Аренадата”, “Диасофт”, IVA Technologies, мультипликаторы P/S должны быть 4−5, или, может быть, 5,5», — рассуждает Абелев из «Риком-Траста».
Источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке обращает внимание на то, что подобные лицензионные коробочные продукты торгуются с премией, однако какой будет оценка «Нанософт» «на земле» пока сказать сложно, отмечает он. «Можно лишь подчеркнуть, что коробочно-лицензионный бизнес во всем мире торгуется с премией, но мы все понимаем, что у инвесторов есть желание заработать и они попросят скидку», — резюмировал источник.
Мартиросов из фонда «Восход» в качестве одной из сильных сторон «Нанософта» выделяет стабильное финансовое положение. Так, соотношение чистый долг/EBITDA было отрицательным и составляло −2,2x на конец 2023 года, а годом ранее показатель находился на уровне −1,4x. То есть у разработчика ПО достаточно свободных денежных средств и финансовых активов для покрытия обязательств.
Если «Нанософт» получит государственную поддержку, например, в рамках импортозамещения, это станет позитивным моментом, отмечает Абелев «При наличии инструментов господдержки этот сегмент может быть достаточно маржинальным. Рентабельность по EBITDA может быть в пределах 20−25%. Если импортозамещение будет поддерживаться государством, рост на 10−15% ежегодно ожидаем», — прогнозирует он.
В то же время важно, чтобы ⅔ выручки не формировали 1−2 крупных клиента. «Госзаказ сегодня есть, а завтра его нет», — резюмирует эксперт.