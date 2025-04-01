Маск заявил, что передал матери своего предполагаемого ребенка $2,5 млн

«Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год», — написал Маск в социальной сети X.