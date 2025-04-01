Клубни и жизнь: в РФ хотят ввести госрегулирование цен на картофель

В России предлагают ввести госрегулирование цен на картофель. С начала года его стоимость выросла на 24%, а за 2024-й — на 92%. С просьбой принять меры по стабилизации стоимости овоща к Минэкономразвития обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обращает внимание, что картофель — социально значимый товар, стоимость которого может регулировать государство. В ФАС «Известиям» сообщили, что в 30 регионах уже заключены соглашения по ограничению цен на картофель и там наблюдается положительный эффект по сравнению с другим субъектами.
Почему дорожает картофель
В России предлагают ввести временное ограничение цен на картофель. С такой просьбой к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«В течение 2024-го данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 рублей в декабре 2023-го до почти 57 рублей в декабре 2024-го. В 2025 году рост цен на картофель продолжается», — говорится в тексте документа, который имеется у «Известий».
Депутат обращает внимание: постановлением правительства установлено, что предельные цены на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов.
Справка «Известий»
Подорожание картофеля началось в России с середины октября 2024 года — фактически одновременно с завершением его сбора. За одну неделю месяца в ряде регионов картофель повысился в цене более чем на 5%. Самый большой рост был отмечен в Волгоградской области — на 5,9%. Причинами называли неурожай овоща. Всего за 2024-й стоимость овоща выросла на 92%. Чтобы повлиять на ситуацию, правительство приняло постановление, которое разрешает с 1 января по 31 июля беспошлинно ввозить в РФ 150 тыс. т картофеля. Однако с начала 2025-го еженедельный рост стоимости овоща продолжился.
В своем обращении вице-спикер просит провести мониторинг ценовой динамики на картофель, учесть возможные сезонные колебания и, в случае подтверждения увеличения стоимости свыше установленных параметров, инициировать процесс введения временного ограничения цен на этот социально значимый продукт.
— Картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан, — пояснил «Известиям» Борис Чернышов.
По его словам, временное ограничение цен на овощ — разумная мера в такой ситуации, предусмотренная законодательством. Необходимо защитить людей от необоснованного удорожания базовых продуктов и не допустить спекуляций, подчеркнул депутат.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 26 марта с правительственным отчетом в Госдуме, обратил внимание на ситуацию с ценами на продукты питания. В частности, он заявил, что важно было бы в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков.
— Значимая роль, особенно если говорить о продуктах первой необходимости, здесь у Федеральной антимонопольной службы. Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда наша страна решает сложнейшие задачи, — отметил Михаил Мишустин.
Он напомнил: ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%, как это было, в частности, с рыбной продукцией. Премьер-министр также отметил, что «надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, принимать самые жесткие меры». Ведь правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок, подчеркнул он.
В соответствии с постановлением кабмина, введение временного ограничения предельно допустимых розничных цен устанавливается правительством. Подготовкой предложений об их установлении занимается Минэкономразвития на основании данных Росстата, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.
Там также отметили, что ведомство на постоянной основе проводит мониторинг динамики цен на всю корзину социально значимых продовольственных товаров, в том числе на картофель.
— В настоящий момент ряд торговых сетей добровольно сдерживает наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров, к которым в том числе относится картофель. Кроме того, региональные власти активно используют разработанный ведомством механизм стабилизации цен на товары в рамках постановления правительства № 662. Они заключают с хозяйствующими субъектами соглашения об ограничении цен/наценок. По состоянию на март 2025 года по картофелю такие соглашения заключены в 30 регионах страны. В субъектах, где они действуют, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались, — подчеркнули в службе.
«Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом цен и необходимостью принятия мер.
Меры по сдерживанию цен на картофель
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что в прошлом году в России был собран урожай картофеля на уровне средних многолетних значений — накопано 7,3 млн т.
— Этот объем обеспечивает основную часть внутренних потребностей. Для повышения производства картофеля в этом году его посевные площади будут увеличены на 6,5 тыс. га и превысят 286 тыс. га, — пояснили в министерстве.
При этом там отметили, что с учетом сокращения урожая в 2024-м, Минсельхоз для дополнительного обеспечения внутреннего рынка установил тарифную льготу на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом не более 150 тыс. т. Соответствующее решение действует до 31 июля 2025 года.
— В настоящее время отечественный картофель у производителей реализуется в среднем по цене 32,5 рубля за 1 кг, что на 3 рубля выше чем, например, за аналогичный период 2022-го. Таким образом, существенное повышение цен наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года, обусловленной рекордным урожаем картофеля в стране. В рознице, по данным Росстата, картофель на данный момент стоит 69,9 рублей за 1 кг, — отметили в министерстве.
Также там сказали, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом проводят системную работу по переводу производителей и торговых сетей на прямые долгосрочные договоры поставок. Это позволяет обеспечивать прогнозируемые объемы продукции и низкую волатильность цен на нее в рознице, способствует сохранению стабильной ситуации на рынке картофеля, овощей и ряда других продуктов.
Как сказал «Известиям» чиновник одного из федеральных ведомств, в настоящее время динамика стоимости картофеля обусловлена именно сезонными факторами. Для расширения предложения введена тарифная льгота на ввоз корнеплода. По мере насыщения рынка продукцией цены на нее стабилизируются, отметил он.
По словам руководителя аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяны Губиной, для роста цен есть несколько причин. Во-первых, половина картофеля, который лежит сейчас на полках, импортная. Во-вторых, российского корнеплода сетевого качества, который бы соответствовал необходимой для ритейла калибровке, осталось уже не так много. Кроме того, в стоимость закладывается то, что овощ моется, фасуется, а также затраты на хранение, которые сейчас достаточно большие.
По ее словам, что касается дополнительных мер по сдерживанию цен, то кроме увеличения импорта, наверное, сейчас уже сложно что-то предпринять. Но это может негативно сказаться на отечественных производителях картофеля, отметила Татьяна Губина.
— Сейчас у нас в остатках лежит картофель, который не берут торговые сети. Вот тут может быть нужно принимать какое-то решение по выводу этого товара на полки. Конечно, бизнес сам должен это сделать, но государство могло бы поддержать. Чтобы в так называемых длинных контрактах были зафиксированы объемы, ассортимент и стоимость продукции. Наш союз выдвигал эту инициативу, но, к сожалению, процесс очень медленно движется. Это скорее инициатива для следующего урожая, — пояснила эксперт.
Импорт картофеля в России ежегодно снижается. Так, по данным Россельхознадзора, в 2024-м в страну было завезено 387 тыс. т этого овоща, в 2023-м — 446 тыс. т, а в 2022-м — 708 тыс. т культуры. Как заявляли ранее в Минсельхозе, снижая импорт, министерство добивалось продовольственной безопасности. Но в 2024-м серьезно подкачала погода. Аграрии собрали урожай картофеля в объеме 7,3 млн т против 8,5 млн т в 2023-м.
Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов назвал нынешнее подорожание сезонным. При этом он отметил, что большая часть картофеля в России производится мелкими и средними сельхозпредприятиями, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Картофель относится к социально значимым продуктам, чтобы сдерживать цены на него, государству необходимо компенсировать часть себестоимости его производства, пояснил представитель бизнеса.
— Средние оптовые цены на картофель в России сегодня находятся на уровне 36 рублей за 1 кг. Рекордный урожай и низкая база 2023 года, когда отпускная стоимость производителей фактически совпадала с себестоимостью, привели к сокращению посевных площадей и валовых сборов картофеля в 2024-го, — пояснил причины роста цен «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
По его словам, традиционно после высоких цен, связанных со снижением валового сбора культуры, аграрии расширяют площади посевов, а после низких — сокращают. Поэтому посевные площади в этом сезоне, скорее всего, будут диверсифицированы, отметил представитель бизнеса.
Он также заявил, что не стоит забывать и о влиянии импорта. Как правило, основной объем импорта этого овоща приходится на февраль — июнь. В этот период предложение картофеля собственного производства обычно снижается, а цены на молодой импортный весной могут значительно превышать стоимость отечественного картофеля предыдущего урожая, пояснил Дмитрий Леонов.
«Известия» также направили запрос в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
Все ждали роста цен из-за неурожая, и он произошел, хотя недособрали всего 1 млн т, заявил «Известиям» экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод.
— Вместе с отменой пошлины на картофель необходимо было облегчить доступ на рынок частникам, которые также выращивают значительный объем этого овоща. Кроме того, решение об отмене пошлины надо было принимать осенью, а не с января, ведь импортный корнеплод прошлогоднего урожая в соседних странах ближнего зарубежья к новому году уже закончился, — пояснил эксперт.
Поэтому, по его словам, сейчас в Россию везут овощ из более удаленных стран, таких как Египет и Турция. Это более дорогой товар, отметил Леонид Холод. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества. По его мнению, снижения цен на овощ россиянам стоит ждать не ранее июля, когда появится свой урожай.