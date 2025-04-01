Клубни и жизнь: в РФ хотят ввести госрегулирование цен на картофель

Поэтому, по его словам, сейчас в Россию везут овощ из более удаленных стран, таких как Египет и Турция. Это более дорогой товар, отметил Леонид Холод. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества. По его мнению, снижения цен на овощ россиянам стоит ждать не ранее июля, когда появится свой урожай.