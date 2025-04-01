Какие россиянки попадали в мировой рейтинг Forbes

В 2000-е Татьяна Володина работала в российском подразделении The Estée Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique в стране, затем возглавила «дочку» японской Shiseido. В 2011 году ее назначили гендиректором компании «Алькор и Ко», управляющей сетью «Л’Этуаль». Через два года она вошла в число совладельцев «Алькор и Ко», а затем установила над ней контроль.