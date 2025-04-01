Эксперты описали стратегию российского СПГ на фоне риска эмбарго Европы

Еще примерно 0,8 млн т (2% минимального объема) Россия к 2030 году может направить в страны Африки, около 0,6 млн т (2%) — на рынки Латинской Америки и порядка 1,2 млн т (3%) в прочие страны, в частности Турцию и Кувейт. Однако Африка и Латинская Америка «могут рассматриваться только как второстепенные рынки сбыта, с потенциальным объемом отгрузок не более 1 млн т в год», отмечают эксперты. В частности, в Африке, где пока еще нет принимающей инфраструктуры, но есть соответствующие планы, совокупный спрос на СПГ к 2030 году может составить около 12 млн т в год. Но среди рисков перечисляются смещение фокуса на ВИЭ (особенно в Марокко), возможный перенос сроков ввода терминалов, экономические трудности и сохранение роли угля как основного источника энергии. Что касается рынков Латинской Америки, то перспективы роста спроса на СПГ здесь незначительные, а само потребление носит ярко выраженный сезонный характер. Наиболее же значимым изменением может стать выход Аргентины на самообеспечение по газу в 2025—2026 годах и даже превращение страны в экспортера.