Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

«В ситуации с фродом по платежам банки имеют заявления клиентов о совершении операции без их согласия. И тут все просто. В ситуации же с кешбэк-фродом потерпевшим является сам банк, то есть банкам нужно будет самостоятельно давать квалификацию определенным действиям, предположительно мошенническим. Но если клиент получил кешбэк в пределах программы лояльности банка, то в чем мошенничество? Если он, например, потом возвращает товар, за покупку которого получил кешбэк, в магазин и деньги за товар получает на другую карту, то его действия недобросовестные, это правда. Но являются ли такие действия во всех случаях мошенническими, уверенности нет. Тут требуется квалифицирующий признак неоднократности, чтобы иметь основания говорить о мошенничестве», — рассуждает Емелин. Он считает, что строить межбанковский обмен данными о таких фродерах будет слишком сложно.