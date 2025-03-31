Закредитованность россиян упала рекордно за 10 лет

В последний раз закредитованность россиян снижалась в апреле и мае 2022-го после начала СВО. Тогда ЦБ резко поднял ключевую до 17%, это сильно сократило спрос на кредиты. Однако тогда общий объем ссуд населения упал только на 271 млрд. Один раз показатель также снизился в ковидный 2020-й.