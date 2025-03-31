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Закредитованность россиян упала рекордно за 10 лет

Закредитованность населения упала рекордно за 10 лет. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Общий объем кредитов россиян снижается уже третий месяц подряд — к марту он упал на 390 млрд рублей. В последние годы этот показатель стабильно увеличивался — в середине 2023-го рост доходил почти до триллиона каждый месяц.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В последний раз закредитованность россиян снижалась в апреле и мае 2022-го после начала СВО. Тогда ЦБ резко поднял ключевую до 17%, это сильно сократило спрос на кредиты. Однако тогда общий объем ссуд населения упал только на 271 млрд. Один раз показатель также снизился в ковидный 2020-й.

Столь же значительное падение, как сейчас, было только в 2015 году. Оно достигло 645 млрд рублей, подсчитал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Он добавил: сейчас высокая ключевая ставка ограничивает рост кредитования на рынке.

Падение портфеля кредитов россиян — это прямое следствие низких выдач при сохранении погашений, рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.